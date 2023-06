Ladrão pula muro de casa para furtar bicicleta em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais um furto de bicicleta foi registrado em Apucarana na última quarta-feira (28). A Polícia Militar (PM) foi acionada após o registro do crime praticado na Rua Albano Rizzo, no Jardim Flamingos.

continua após publicidade

A vítima do furto relatou aos policiais militares que deixou sua bicicleta de cor preta, quadro feminino marca Oggi Flout 5.0, na garagem ao chegar em casa na terça-feira (27). Na manhã desta quarta-feira, ela relatou que percebeu a ausência da bike.

-LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos agride mãe porque não queria ir a escola

continua após publicidade

Durante a madrugada, segundo a denunciante, o ladrão escalou o muro da casa e furtou a bicicleta, já que não havia sinais de arrombamento no portão. Não havia câmeras no local, o que prejudica a identificação do criminoso.

Vários furtos do tipo tem sido registrados em Apucarana e também nos municípios da região desde o começo do ano, segundo mostram os boletins de ocorrência da PM. Isso porque essas bicicletas têm um preço maior e, por isso, têm chamado atenção dos criminosos.

Siga o TNOnline no Google News