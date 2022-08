Ladrão 'palhaço' é preso pela PM por roubo em Apucarana; entenda

Da Redação

Um homem, de 24 anos, conhecido também por ladrão 'palhaço', já que estava usando uma máscara do personagem Coringa durante um roubo registrado no domingo (21), foi preso na manhã desta terça-feira (23), no Conjunto Habitacional Solo Sagrado, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem também tem passagem por violência doméstica.

Com apoio do setor de inteligência do 10º Batalhão da Polícia (BPM), os policiais localizaram o autor na manhã desta terça e ao chegar no local indicado através das características repassadas pela vítima, o homem foi encontrado com o cartão de crédito e com a bolsa roubados, além do simulacro de revólver usado no momento do crime.

"No domingo à noite esse jovem com máscara de palhaço e com uma tatuagem na região da testa assaltou uma mulher na Avenida Iguaçu e levou a bolsa e o cartão de crédito dela utilizando um simulacro de revólver. Após as investigações, ele foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e ficará a disposição da Justiça", explica o sargento Ramirez, da PM.

Os objetos apreendidos foram levados para a delegacia e serão entregues para a vítima.

ENTENDA O CASO

Uma mulher sofreu um assalto a mão armada em Apucarana na noite deste domingo, dia 21 de agosto, na Avenida Iguaçu, região central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

A vítima contou aos policiais que estava andando na rua, quando foi abordada por um homem trajando roupas pretas e com uma arma de fogo em punho. Ele teria roubado uma bolsa com documentos e fugido sentido ao Ginásio Lagoão. A vítima contou ainda que o suspeito estava com uma máscara de palhaço no rosto e havia uma tatuagem na testa sobre a sobrancelha esquerda.

A PM realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado. Logo após a vítima informar o roubo, entrou uma ligação via 190, informando a identidade do autor do roubo. O relatório não informa se ele foi preso.

