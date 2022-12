Ladrão invade salão de beleza em Apucarana e tranca mulheres

Da Redação

Após alguns minutos, as mulheres conseguiram abrir a porta do banheiro e chamaram a PM

Um assaltante invadiu um salão de beleza, localizado na Rua Topázio, próximo da rotatória do Colégio São José e roubou cliente e proprietária. As duas foram trancadas no banheiro do estabelecimento. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (23). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 15h.

Conforme a PM, o ladrão estava com uma mochila lilás, moletom e boné preto. Ele mostrou uma arma, fez ameaças e trancou as mulheres no banheiro. O assaltante fugiu com os celulares das mulheres, um Iphone 12 e um Xiaomi.

Após alguns minutos, as mulheres conseguiram abrir a porta do banheiro e chamaram a PM. Buscas foram feitas, mas até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

