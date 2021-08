Da Redação

Ladrão invade restaurante de Apucarana e acaba preso

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 30 anos, que invadiu um restaurante na Vila Nova, na madrugada desta quarta-feira (18).

Após disparar o alarme, o funcionário de uma empresa de segurança foi até o local e aguardou a chegada do proprietário para vistoria interna. Ao efetuar a busca, conforme o relatório, ele e outro colega de trabalho, localizaram o ladrão escondido em um dos cômodos.

De acordo com a PM, o autor utilizou de força física para tentar sair do lugar e chegou a empurrar os vigilantes. Para entrar no restaurante, segundo o boletim, o homem retirou um vidro de uma janela que possui grade, passando por um pequeno espaço.

A PM encontrou com o invasor diversos documentos que estavam no caixa do estabelecimento. Ele foi preso e levado para a delegacia.