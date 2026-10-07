Ladrão invade igreja na madrugada, mas foge de mãos vazias em Apucarana

Uma igreja localizada no Jardim das Flores I, em Apucarana, foi alvo de uma tentativa de furto na madrugada desta quarta-feira (7). O suspeito chegou a arrombar o local e cortar a fiação elétrica, mas fugiu antes de conseguir levar qualquer objeto de valor.

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O crime ocorreu por volta das 4h40, na Rua Amor Perfeito. A mulher responsável por cuidar da igreja, que mora em frente ao local, desconfiou da ação após ouvir os cães latirem insistentemente. Ao tentar acender as luzes da igreja, ela percebeu que o sistema de iluminação não estava funcionando.

Diante do apagão repentino, o marido da cuidadora foi até o prédio religioso para verificar a situação e flagrou um homem saindo correndo do local em alta velocidade.

Durante a vistoria no estabelecimento, constatou-se que a grade de acesso principal havia sido danificada e que os fios de energia foram cortados pelo criminoso. Apesar dos danos materiais à estrutura da igreja, nada foi furtado.

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A Polícia Militar foi acionada, registrou o caso e realizou patrulhamento pelas ruas do bairro, mas o suspeito não foi localizado. Os responsáveis pelo espaço foram orientados pela equipe policial.