Ladrão invade casa em Apucarana e é agredido até desmaiar por morador

Um criminoso invadiu uma residência localizada no bairro Vila Regina, em Apucarana, no norte do Paraná, e foi agredido pelo morador. A ocorrência foi atendida inicialmente por uma equipe da Guarda Municipal (GM), mas a Polícia Militar (PM) também foi até o local depois de receber uma denúncia anônima relatando que o suspeito estava desacordado devido às agressões.

O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (17), por volta das 22 horas. O bandido teria invadido uma residência localizada na Rua Rio Negro e ameaçado a moradora e o filho dela. A idade da criança não foi informada. A mulher conseguiu ligar para o marido, que chegou em casa antes do suspeito fugir e o agrediu.

Quando a equipe da PM chegou no local, o suspeito já estava detido no interior da viatura da GM. Os guardas municipais pediram apoio para levar o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber atendimento médico e, na sequência, encaminhá-lo para a Delegacia de Polícia.

