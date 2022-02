Ladrão invade casa em Apucarana com pistola de cola quente

Da Redação

Um homem, de 39 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, após furtar uma casa localizada na Vila Nova, neste domingo (13). No entanto, um fato inusitado, de acordo com o boletim, é que ele foi detido com uma pistola de cola quente, presa com fita isolante, que visualmente traz aparência de uma arma de verdade.

Além disso, ainda conforme a PM, ele tentou fugir e acabou caindo do telhado, machucando o joelho e cortando a mão. Antes de ser levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Com ele, foi localizada uma fritadeira, dois pacotes de macarrão instantâneo, entre outros materiais utilizados no furto.

Uma testemunha acionou a PM e informou que o homem estava ferido após furtar uma casa. Ao tentar fugir, ele pulou do telhado e caiu no chão. No local, a equipe identificou o autor, que tinha algumas lesões em seu joelho provenientes da queda e um corte profundo em sua mão esquerda.



No local, conforme o boletim, havia uma grande aglomeração de pessoas, vizinhos e frequentadores de uma festa, onde a testemunha relatou os fatos aos policiais. Em conversa com o suspeito do furto, ele disse que havia um segundo autor no interior da residência furtada. No entanto, a PM tentou encontrá-lo, mas ninguém foi localizado.

Na casa, conforme a PM, haviam diversos materiais destruídos, como uma janela de vidro e uma torneira de cozinha. Diante dos fatos, o homem foi preso, levado até a Upa e depois encaminhado até a 17ª SDP.