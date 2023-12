Ladrão invade casa e furta TV de 65 polegadas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma casa foi invadida e furtada por criminosos no início da tarde desta terça-feira (5). O crime foi registrado na Rua Otávio Mareze, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada, e no endereço encontraram o portão da residência arrombado. Em seguida, uma porta de vidro que dava acesso à sala da casa também estava arrombada.

O ladrão levou uma televisão da marca Samsung, de 65 polegadas, de cor preta, e um videogame da marca Xbox modelo 360, também de cor preta. Além disso, foi furtada uma bolsa que continha roupas e utensílios.

Um boletim de ocorrência foi confeccionado pela polícia, e a equipe realizou buscas pela região. No entanto, o suspeito não foi localizado. Caso a população tenha alguma informação sobre os objetos furtados, pode entrar em contato com a PM pelo 190 ou através do Disque Denúncia pelo 181.

