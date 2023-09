Ladrão invade casa e furta joias e dinheiro no Jardim Menegazzo

Siga o TNOnline no Google News

Um homem invadiu uma casa em Apucarana, na Rua Sebastiana Basti Francisco Menegazzo no Bairro Jardim Menegazzo e furtou vários pertences, dinheiro e fugiu correndo após avistar a Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (12).

Segundo a funcionária da família vítima do crime, o bandido invadiu a casa e não percebeu a presença da mulher na residência, que quando avistou o criminoso deixou a casa sem que o infrator percebesse e foi até um vizinho e acionou a PM.

No local, a equipe policial entrou na casa e o homem conseguiu fugir pulando o muro dos fundos da residência, levando uma mochila com ele. A PM seguiu o suspeito, que conseguiu fugir. As equipes realizaram patrulhamentos pela região, mas o bandido não foi localizado. Foram levados da casa joias, acessórios de estética e beleza, além de R$ 400 reais.

