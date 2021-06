Ladrão furta soprador que estava em caminhão, em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Como já diz o ditado popular: A ocasião faz o ladrão. Um homem que passava pela Rua São Paulo, próximo ao prédio da Justiça do Trabalho furtou um soprador de folhas, que estava em um caminhão estacionado.

O encarregado de pavimentação, Alex Otávio, trabalha em uma empresa de Londrina, que está em Apucarana realizando reparos no Contorno Norte. Ele contou que deixou o caminhão estacionado e foi até ao banco, quando retornou percebeu o crime.

Uma câmera de segurança flagrou o suspeito. Primeiro ele pega uma mochila, mas devolve e furta o soprador.

O equipamento tem um valor de mercado de até R$3 mil. O trabalhador faz um apelo. "É um equipamento caro, que eu estava responsável. Vou ter que tirar do meu bolso. Por favor, tenha consciência e devolva o soprador, se alguém oferecer o equipamento, me ajude, é um valor alto e eu vou ter que arcar com o prejuízo", disse o trabalhador.

Veja a entrevista e a ação do ladrão:

