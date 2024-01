Ladrão furta protetor solar em farmácia de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Mais uma farmácia em Apucarana foi alvo de bandidos. Desta vez, o crime ocorreu na terça-feira (02), por volta das 11h30, na Rua Galdino Gluck Junior, região central da cidade.

Conforme a funcionária da farmácia, um homem vestindo uma bermuda e uma camiseta preta entrou no estabelecimento e furtou um filtro solar da marca Nivea, avaliado em aproximadamente R$ 89,00.

Após o furto, o ladrão fugiu. A Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento nas proximidades, porém o suspeito não foi localizado.

Outro Furto

Ladrões levam mais de 10 cabeças de gado de sítio em Marumbi

Ladrões levaram mais de 10 cabeças de gado de uma propriedade localizada na Vila Rural Ademir Pini, no município de Marumbi, no Vale do Ivaí. O crime foi registrado pela Polícia Militar na terça-feira (2), por volta das 11h40.

O dono da propriedade rural, que fica na estrada Guaraci km 08, relatou ter ido ao local para reparar uma cerca e notou marcas de pneus de caminhão próximas à área onde os animais ficam confinados.

Ao conferir o rebanho, constatou a ausência de várias cabeças, estipulando a perda entre 10 a 20 animais. Os bovinos, em sua maioria, possuem a marca “LM”, além de algumas com outras identificações recentemente adquiridas.

O proprietário, foi orientado pela polícia sobre os procedimentos necessários. A Polícia Civil investiga o caso.







