Ladrão furta obra e deixa carteira com documento e cartões

Na madrugada desta segunda-feira (17), a Polícia Militar de Apucarana foi chamada pelo guarda de uma construção localizada no Jardim Europa, quando flagrou dois homens tentando furtar objetos da obra. A vítima disse à PM que se deparou com os autores tentando levar a fiação da referida casa, inclusive já havia retirado uma parte dela.

Ao serem vistos pelo guarda, de acordo com a vítima, os ladrões fugiram em um Corsa prata, tomando rumo ignorado. Ainda conforme o solicitante, foi localizada a carteira de um deles, com documento RG e um cartão do Banco Caixa Econômica e outro do Itaú, todos em seu nome.

A equipe realizou diligências nos endereços que constam como sendo a casa do homem, mas ninguém recepcionou os policiais. Diante dos fatos a equipe realizou a entrega da referida carteira com documento na 17ª Delegacia de Polícia.