Da Redação

Ladrão furta objetos do CMEI do Jardim América

O Centro Municipal de Educação Infantil, de Apucarana, localizado no Jardim América, foi alvo de furto nesta quinta-feira (19), conforme a Polícia Militar.

De acordo com a diretora do local al realizado contato com a diretora do local, foram levados um botijão de gás e uma TV. A mulher apresentou à PM a filmagem do sistema de segurança, onde um homem aparece retirando as dobradiças da porta do refeitório e levando os objetos.

O autor do furto ainda não foi localizado pela equipe.