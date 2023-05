Ladrão furta fios de cobre em obra do Hospital Municipal de Apucarana

Um criminoso invadiu as obras do Hospital Municipal de Apucarana, no Norte do Paraná, e furtou aproximadamente 50 metros de fios de cobre da construção. A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta sexta-feira (26), por volta das 21h49.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi chamada por um funcionário da equipe de segurança, que percebeu o furto através das câmeras de monitoramento. Conforme as imagens, o suspeito estava usando uma blusa preta com capuz, calça jeans e segurava um saco.

Os militares realizaram buscas pelo terreno da obra e nas proximidades do novo Hospital da cidade, localizado na Rua Miguel Simião, na área central do município, mas nenhum suspeito foi localizado. O trabalhador mostrou para as autoridades o local onde os fios foram cortados.

As orientações necessárias foram repassadas pela PM de Apucarana.

