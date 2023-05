Ladrão furta e defeca em frente de comércio, em Apucarana

Mais um comércio localizado no centro de Apucarana, no norte do Paraná, foi alvo de furto. O ladrão, além que quebrar o vidro do estabelecimento com uma enxada, defecou em frente à empresa. O crime aconteceu na Rua Osório Ribas de Paula e a Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de segunda-feira (29) para registrar a ocorrência.

Uma das pessoas que trabalha no local contou que ao chegar na loja encontrou a vidro quebrado, então teve acesso ao interior do estabelecimento. Moedas foram furtadas do local, aproximadamente R$50.

Após o crime, conforme imagens de monitoramento, o ladrão defecou em frente do estabelecimento. O vídeo foi repassado para a Polícia Civil, que tenta identificar o autor do crime.

A PM orientou a vítima.

Outra ocorrência

Empresária desabafa após novo furto em loja: "não temos mais sossego"

Desde a madrugada de sábado (20), a loja da empresária Vera Lucia Pereira, de Apucarana, norte do Paraná, está com a vitrine vazia. O estabelecimento que existe na cidade há 34 anos e atualmente funciona na Rua Renê Camargo de Azambuja, na área central, foi alvo de furto pela terceira vez em menos de um mês.

A loja possui alarme, grades e é monitorada por câmeras e mesmo assim criminosos sempre encontram uma maneira de corromper a porta e furtar roupas da vitrine. Desta última vez a empresária calcula um prejuízo de R$ 300. Para ler mais, clique aqui.

