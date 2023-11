Ladrão furta celular após invadir casa no Jardim Colonial II

Um celular foi furtado durante a madrugada desta quarta-feira (01) em Apucarana (PR) após uma pessoa invadir uma casa utilizando uma lanterna. O crime aconteceu na Rua Serafim Morsiani, no Jardim Colonial II.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucaranense se torna o 4º melhor atleta júnior do país no Mr. Olympia

De acordo com a Polícia Militar (PM), o morador da residência percebeu que o portão do quintal e a porta da cozinha estavam abertos e notou que havia um homem invadindo a sua casa, fazendo uso de uma lanterna para enxergar no escuro, já que as luzes estavam apagadas.

continua após publicidade

Ao perceber a movimentação, a vítima, que estava na sala da residência deitada no sofá, se levantou e quando o ladrão percebeu que o morador da casa estava acordado, fugiu sem que a vítima pudesse observar a direção. Um celular que pertencia à vítima foi furtado.

A polícia foi acionada e esteve no local, registrando a ocorrência às 2h39. Buscas foram feitas pela região, mas o ladrão não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News