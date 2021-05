Ladrão furta carro, bate em poste e foge, em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) em Apucarana, Rua Rua Vicente Edgard Caccuri no Loteamento Sanches dos Santos. Um carro atingiu um poste, o que chama atenção, é que o veículo havia sido furtado.

Conforme a Polícia Militar (PM), uma denúncia informou que o Polo havia batido no poste, e que o condutor saiu correndo, mesmo com ferimento na cabeça.

Uma equipe foi para o local, e ao registrar a ocorrência, um homem de 34 anos apareceu e disse que seria o dono do carro.

Francisco de Assis veio da Paraíba há dois anos para trabalhar como pedreiro em Apucarana. Ele contou que mora no bairro, que chegou para almoçar, porém, deixou a chave do carro na ignição. Quando ia retornar para o trabalho, percebeu o crime.

"Eu corri e logo vi a viatura da PM, fui me aproximando para denunciar o crime e percebi que era o meu carro envolvido na batida", disse.

O Polo foi levado para o Batalhão da PM, pois estava com débitos. "Agora é correr atrás do prejuízo, pagar as pendências e tentar retirar meu carro", conta Francisco.

O ladrão não encontrado.

tnonline