Ladrão foge após furtar farmácia na 'Minas Gerais' pela terceira vez

É a terceira vez que o mesmo homem furta a farmácia de Apucarana

Uma farmácia localizada na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, foi alvo do mesmo ladrão pela terceira vez neste mês de janeiro. A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência nesta segunda-feira (23) e orientou os funcionários do local.

Conforme a vítima relatou para os policiais, o homem entra na farmácia, pega algum produto ou remédio, coloca dentro do shorts e foge. No entanto, essa não foi a primeira vez que o mesmo autor, já bastante conhecido no meio policial, comete o mesmo crime.

"Os apucaranenses podem perceber que nos últimos dias foram registrados homicídios. Com o tráfico de drogas vem os furtos, receptação, latrocínios e homicídios em nossa cidade. Estamos tentando fazer nosso trabalho da melhor forma possível", comentou o cabo Ribas, da Polícia Militar (PM), de Apucarana.

