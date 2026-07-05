Ladrão finge interesse em comprar e foge levando iPhone 17 em Apucarna

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A vítima ainda tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo

Um homem fugiu com um iPhone após se passar por comprador durante uma negociação na tarde deste sábado (04), em Apucarana (PR). O caso foi registrado na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana.

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A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que foi até o local acompanhado da esposa para entregar um iPhone 17 Pro Max, de 256 GB, na cor branca, ao suposto comprador.



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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, descrito como um homem de aproximadamente 22 anos, negro, magro, alto, com tatuagem no pescoço, vestindo camiseta preta com desenhos brancos e shorts preto, pediu o aparelho dizendo que faria uma ligação para o pai.

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Assim que ficou com o celular em mãos, o homem correu e fugiu em rumo ignorado. A vítima ainda tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo.

A PM realizou patrulhamento nas imediações, porém o suspeito não foi localizado. O caso será investigado.