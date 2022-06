Ladrão esquece celular no lugar do furto e acaba preso; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os PMs decidiram verificar as câmeras e descobriram o autor do furto

Um ladrão atrapalhado acabou preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira, 29, no Jardim Esperança, em Apucarana. Após cometer o furto, ele deixou o celular no local e não se deu conta, até voltar e dar de cara com a polícia.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por um morador do bairro que relatou que uma cliente deixou o veículo estacionado em frente a sua residência e do interior foi furtado uma certa quantia em dinheiro. O curioso, é que em cima do banco do carro, havia um isqueiro e um celular desconhecidos pela dona do veículo, de 38 anos.

A mulher contou que esqueceu o carro com a porta e o vidro abertos e que ao retornar até o veículo, se deparou com um celular e um isqueiro, deixados no banco do motorista e notou que seu dinheiro havia sido levado.

continua após publicidade .

Nesse momento, um vizinho, de 37 anos, chegou no local, relatando que teve o seu celular furtado.

Os PMs então, decidiram verificar as câmeras de filmagem de fronte a residência e descobriram que o vizinho foi o autor do furto. Durante a ação, ele se encontrava trajando uma blusa preta, calça jeans e um coturno de cor preta. Indagado a respeito das vestes, foi permitido pelo autor e sua esposa, uma busca domiciliar e foi encontrado no quarto do casal as mesmas vestes utilizadas no momento do furto.

Também foi encontrado no chão do quintal o dinheiro furtado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem que foi encaminhado à delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News