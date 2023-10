Ladrão escala sacada de prédio para furtar apartamento em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um ladrão escalou a sacada de um prédio para cometer um furto em um apartamento localizado na Vila São José, em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17h40 deste domingo (15), depois que a moradora, de 32 anos, chegou no imóvel e percebeu a ação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que ela e a família haviam saído do apartamento por volta das 14 horas e, quando retornaram horas depois, perceberam que os pertences de um dos quartos estavam revirados. A janela blindex da área de serviço, conforme as vítimas, estava arrombada.

Do local foram levadas diversas semijoias. Ainda segundo a moradora, o criminoso teria escalado uma parede pela sacada do apartamento vizinho, para então conseguir ter acesso ao apartamento da família. Um B.O. foi registrado pela PM de Apucarana e, até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

