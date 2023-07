Ladrão escala prédio em Apucarana e furta apartamento; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de um prédio localizado na Rua Munhoz da Rocha, em Apucarana ficou chocada ao encontrar o apartamento revirado na noite desta segunda-feira, 17. Ela mora no segundo andar, e tinha o costume de deixar uma janela aberta, mas não contava que um ladrão escalaria as paredes para ter acesso ao local. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, a moradora contou que havia saído por cerca de duas horas, deixando a janela da sacada aberta. Ao retornar, se deparou com o apartamento revirado, e percebeu a falta de seu notebook e de uma pequena quantia em dinheiro.

A moradora foi orientada pelos policiais e por enquanto, ninguém foi preso.

No início deste mês, em um prédio na Rua Nagib Daher, também no centro da cidade, um morador de um prédio flagrou um ladrão dentro do próprio apartamento, durante a madrugada. O criminoso teria escalado o edifício para acessar o imóvel. O morador foi avisado por um vizinho.