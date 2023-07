Ladrão escala prédio e "dá de cara" com morador em apartamento

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na madrugada deste sábado (1º) em um prédio na Rua Nagib Daher, no centro da cidade, após um morador flagrar um ladrão dentro do próprio apartamento. O criminoso teria escalado o edifício para acessar o imóvel. O morador foi avisado por um vizinho.



continua após publicidade

Ao ser confrontado, o bandido ameaçou a vítima com uma faca. No entanto, o dono do apartamento conseguiu conter o criminoso e chamar a polícia.

Chegando ao local, a equipe deu voz de prisão ao autor, que se mostrava bastante alterado. Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

continua após publicidade

Segundo o boletim da PM, um segundo ladrão também estava no local e conseguiu fugir com uma aliança e uma carteira da vítima. No entanto, não ficou claro se esse criminoso também escalou o prédio.

Siga o TNOnline no Google News