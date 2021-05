Ladrão entra em lanchonete e leva todas bebidas da geladeira

Continua após publicidade

Neste domingo (23), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada pelo dono de uma lanchonete localizada na Avenida Munhoz da Rocha, área central, após seu estabelecimento ter sido furtado.

No local, a vítima constatou que seu trailer/lanchonete, foi arrombado e levadas todas as bebidas da geladeira, e que ele teria visto duas pessoas com um cesto grande de lixo do estabelecimento nas proximidades do Shopping CentroNorte.

A equipe abordou uma mulher, que foi identificada e liberada, pois não possuía nada de ilícito com ela. Em seguida, conforme o boletim, a vítima entrou em contato com a equipe informando ter localizado o cesto de lixo furtado, na Rua Guarapuava, lateral da empresa Etikgil, com todos os objetos do furto.

A vítima foi orientada pela equipe policial.