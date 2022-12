Ladrão é preso tentando arrombar escola de balé em Apucarana

Da Redação

Escola de balé fica localizada no centro de Apucarana

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (31), por volta das 3h20, tentando arrombar uma escola de balé localizada na Rua Oswaldo Cruz, área central de Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local, encontrou o suspeito com uma chave de fenda, arrancando o parafuso da janela do estabelecimento e tentando entrar no local.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem por tentativa de furto e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP). Uma chave de fenda e um parafuso foram apreendidos pela equipe.

Outro arrombamento

Uma loja de bijuterias localizada na Rua Rio Branco, área central de Apucarana, foi arrombada na madrugada deste sábado (31), por volta das 2h30. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o ladrão levou R$ 120, além furtar objetos que são comercializados no local.

Ao chegar no estabelecimento, a equipe conversou com uma mulher, de 30 anos, que informou ser vigilante do local. Ela relatou que o alarme da loja disparou por volta das 2h10 e que quando chegou para verificar o que estava ocorrendo, encontrou vários objetos pelo chão.

