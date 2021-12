Da Redação

Ladrão é preso em Apucarana com relógios e objetos furtados

Um homem, de 22 anos, foi preso na noite desta terça-feira (21), pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, com alguns relógios e diversos outros produtos furtados, além de uma arma de fogo, um revólver calibre 38. De acordo com o boletim, ele é muito conhecido no meio policial por conta de furtos efetuados na cidade. A prisão ocorreu na área central.

Ao ser questionado sobre a situação, o homem confessou a autoria, sendo que foi visto próximo da residência em que furtou os objetos por um policial militar da equipe, com a bolsa nas costas, a mesma que ele estava durante a abordagem.

Questionado sobre a arma de fogo e os demais pertences, ele disse apenas que havia trocado com uma pessoa na Vila Regina, nas proximidades do pontilhão. Conforme a PM, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.