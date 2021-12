Da Redação

Ladrão é preso com fios furtados de obra em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (7), furtando fios de energia de uma obra localizada no Jardim Itália, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o local. Ao chegar no endereço, a equipe tentou abordar os dois homens, alvos da denúncia, mas um deles acabou fugindo a pé. O outro, conforme o boletim, foi identificado e contido pelos policiais.

Com ele, de acordo com a PM, foi localizada uma mochila e dentro estavam os fios de energia elétrica e algumas ferramentas furtadas da construção. Os policiais encaminharam o autor para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para as providências cabíveis.