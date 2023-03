Ladrão é preso com ferramentas e fios de cobre furados em Apucarana

Da Redação

Um homem que estava furtando fios de cobre de barracões em construção na Avenida Minas Gerais em Apucarana foi preso na manhã desta quinta-feira (2). A Polícia Militar (PM) flagrou o suspeito em cima de uma escada, se preparando para furtar mais cabos.

De acordo com a PM, na cintura do rapaz foi encontrada uma ferramenta, chamada de turquesa, utilizada para cortar fios. No chão, os policiais localizaram uma tesoura e um martelo.

Próximo da escada, os policiais ainda encontraram pedaços de cabos que foram cortados pelo ladrão. O homem disse à PM que é morador de rua e que realmente estava furtando os fios.

Os cabos foram apreendidos, aproximadamente 50 metros de fios.

