Ladrão é preso após assaltar lanchonete em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após assaltar um estabelecimento comercial e um pedestre na tarde desta segunda-feira (20), em Apucarana.

Segundo a equipe policial, o suspeito comete um dos crimes próximo à rodoviária e, em seguida, perto do Colégio Agrícola.

Diante das informações, a PM conseguiu localizar dois suspeitos em frente à uma residência, na Rua Carteio Hernandes, na região do Sumatra, e efetuou a prisão de um deles. Um outro escapou pulando o muro da casa.

A motocicleta preta, usada para a fuga, um revólver e os produtos do roubo foram apreendidos pela polícia.

Segundo a PM, alimentos da lanchonete como chips, pacotes de balas e caixa de leite condensado foram encontrados com o criminoso no interior da residência. O celular do pedestre também foi recapturado.

O rapaz, conhecido no meio policial, foi encaminhado para a delegacia de Apucarana e deve responder pelo crime de roubo.