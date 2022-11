Ladrão é pego no flagra, tenta fugir, mas é contido por moradores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe policial foi deslocada ao endereço, onde, segundo o solicitante, teria ocorrido um roubo e o ladrão estaria contido

Um homem de 35 anos foi preso no começo da madrugada desta terça-feira, 22, depois de ser pego no “flagra” enquanto furtava uma casa no Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana. Ele tentou fugir, sofreu uma queda, foi contido por moradores até a chegada dos policiais e ainda levou um “sacode” da vizinhança.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial foi deslocada ao endereço, onde, segundo o solicitante, teria ocorrido um roubo e o ladrão estaria contido.

- LEIA MAIS: Motorista perde controle, sobe calçada e S10 'enrosca', em Apucarana

continua após publicidade .

A vítima relatou que durante a noite teve sua centrífuga furtada, porém na madrugada, o esposo dela surpreendeu um homem, dentro de seu quintal, de posse da centrífuga, juntamente com outro homem que conseguiu sair correndo. O marido da vítima foi agredido pelo ladrão com socos e chutes, e tentou fugir pulando o muro, mas se desequilibrou e bateu a cabeça, causando inchaço e sangramento na testa.

Segundo a vítima, após pular o muro, o ladrão foi contido por vizinhos que o agrediram e lhe causaram mais ferimentos, como escoriações nos joelhos e braços.

Ele chegou a ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele recusou o encaminhamento, sendo necessário que a equipe policial o levasse para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido aos ferimentos.

Logo depois, ele foi levado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Os objetos recuperados também foram encaminhados à 17 SDP.

Siga o TNOnline no Google News