Ladrão é pego furtando empresa na zona norte e vai preso em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (04) após ser flagrado com objetos furtados de uma empresa localizada na Rua Ferro, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

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Segundo a GCM, a equipe foi acionada por volta das 00h40 para verificar uma denúncia de furto qualificado em uma empresa do ramo têxtil. No local, os agentes encontraram o vigilante de uma empresa de segurança privada que havia contido o suspeito enquanto ele tentava deixar o estabelecimento.



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De acordo com relatório da GCM, o homem carregava uma sacola com diversas peças de vestuário, alimentos e um notebook, que teriam sido retirados do interior da empresa.

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Durante a vistoria, os guardas constataram que o suspeito teria invadido o imóvel após quebrar o vidro de uma janela do escritório para acessar o interior do prédio. Também foram identificados danos em uma porta nos fundos da empresa.

O proprietário do estabelecimento compareceu ao local e reconheceu os objetos recuperados como pertencentes à empresa. Ele acompanhou a ocorrência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito.