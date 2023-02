Ladrão é detido após furtar loja de roupas no centro de Apucarana

Da Redação

Durante a revista pessoal, dentro da mochila do suspeito, foram localizados os objetos levados do comércio da solicitante

Um homem foi preso nesta segunda-feira (6), após furtar uma loja de roupas localizada na Rua João Cândido Ferreira, área central de Apucarana. A dona do estabelecimento informou que o autor entrou no local se passando por cliente e furtou três pares de chinelo, um par de tênis e peças de roupa masculina.

Em seguida a ação, conforme a vítima, o ladrão fugiu sentido Rua Ponta Grossa. No entanto, de acordo com a PM, minutos depois, o ladrão retornou a mesma rua em que a loja fica localizada e foi abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, dentro da mochila do suspeito, foram localizados os objetos levados do comércio da solicitante.

Diante dos fatos, o ladrão foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para que as providências cabíveis sejam tomadas.

