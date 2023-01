Ladrão é contido por populares após tentar furtar moto em Apucarana

Da Redação

Um homem foi preso após ser flagrado furtando uma motocicleta na Rua São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25), em Apucarana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o autor estava empurrando o veículo a pé pela rua, quando pessoas que passavam pela via perceberam que se tratava de um furto e começaram a correr atrás do ladrão.

Antes de ser alcançado e contido pelos populares em um posto da Avenida Minas Gerais até a chegada da polícia, o homem abandonou a moto na Rua Maracaí. O veículo, conforme a polícia, se tratava de uma Honda CG 125 prata e foi recuperado pela equipe.

Diante dos fatos, o autor foi detido e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP), nesta quarta-feira (25).

