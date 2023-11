Ladrão 'dorminhoco' é preso pela 2ª vez dentro de 3 dias em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Depois de ser preso na última segunda-feira (30) após furtar um carro e ser encontrado pela Polícia Militar (PM) dentro do veículo dormindo, um ladrão foi detido novamente nesta quarta-feira (1º) em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a PM, o criminoso foi abordado pois estava com um 'volume na cintura', aparentando ser uma arma de fogo, porém, era apenas uma garrafa. Entretanto, após buscas pessoais, os policiais localizaram três cheques e dois cartões de banco furtados.

Inicialmente, o ladrão disse que eram de um tio dele, mas a equipe policial checou no sistema e constatou que os cartões e cheques estavam no interior do VW Gol que ele havia furtado três dias atrás.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

Primeira prisão

Na segunda-feira, o criminoso já havia sido preso pelo furto do carro. O crime aconteceu na Rua Humberto Contato. Horas depois, ele foi encontrado dormindo dentro do veículo, que estava estacionado na Rua Stábile.

