"Ladrão do Uno verde": vídeo flagra 2º furto do mesmo modelo e cor

Carro com a mesma cor e mesmo modelo foi levado do Cisvir nesta quinta-feira

Parece notícia repetida, mas não é. Um novo furto de um Fiat Uno foi registrado nesta quinta-feira (26) por câmeras de monitoramento no estacionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR), no Norte do Paraná. Foram dois crimes envolvendo o mesmo modelo e, curiosamente, com a mesma cor: verde. Veja abaixo

-LEIA MAIS: Veículo é furtado do estacionamento do Cisvir de Apucarana; veja

Novamente, a ação do bandido foi gravada. Ele consegue dar à ré no veículo e depois sai tranquilamente pelo estacionamento. A PM investiga o "ladrão do Uno verde", mas ainda não confirma se é o mesmo suspeito que praticou o crime na manhã de quarta-feira (26), exatamente no mesmo local.

Segundo a PM, o motorista, que é de Califórnia, contou que estacionou o veículo no local por volta das 11 horas. Ele levou a filha menor de idade para uma consulta. Ao retornar, o Uno - placas IJK-3876 - não estava mais no local. A PM faz buscas pelo carro e também pelo autor do furto.

