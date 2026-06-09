Ladrão desliga energia para invadir posto, mas acaba preso em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (9) após furtar a conveniência de um posto de combustíveis localizado na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, na região central de Apucarana. Para conseguir entrar no estabelecimento, o invasor desligou o disjuntor de energia do local, forçando a abertura das portas automáticas.

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A ação foi percebida por um vigilante que monitorava as câmeras de segurança do posto. Ao notar a invasão, o profissional foi imediatamente até o endereço, mas o criminoso já havia saído de dentro da loja. O segurança decidiu então fazer uma busca pelas ruas próximas e encontrou o suspeito escondido atrás de um muro lateral, a poucos metros do estabelecimento.

Com o homem, foi encontrado um saco de lixo preto contendo diversos produtos que haviam acabado de ser furtados da conveniência. O vigilante conseguiu imobilizar e segurar o suspeito no local até a chegada da Polícia Militar.

Uma gerente do posto de combustíveis também compareceu ao endereço durante a madrugada e confirmou os danos e o furto das mercadorias. Após assumir a ocorrência, a equipe policial prendeu o homem e o levou para a delegacia, junto com os produtos recuperados, para que respondesse pelo crime.