Ladrão de videogames volta a agir em Apucarana

Um jovem conhecido do meio policial por roubar videogames em Apucarana agiu novamente nesta sexta-feira (22).

Desta vez, a Polícia Militar (PM) foi procurada por uma garota, de 19 anos, que vive no Núcleo Habitacional João Paulo I. Ela disse aos policiais que anunciou através das redes sociais um videogame Sony, modelo Playstation 4 slim, com cinco jogos, controles e gamer com suporte, e que quando foi entregar para o falso comprador, ele fugiu com o aparelho.

De acordo com o boletim, o setor de inteligência da PM mostrou fotos de quatro suspeitos por cometer esse tipo de crime na cidade e um deles foi identificado pela vítima e por sua namorada que estava junto no momento da ação.

Os policiais disseram que o jovem já é conhecido no meio policial por essa prática de crime. Além disso, conforme o boletim, foi obtida a filmagem que flagrou o momento da fuga do jovem, em um Fiat Palio escuro. As imagens foram repassadas para a P2.

O homem ainda não foi localizado e a vítima foi orientada.