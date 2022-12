Ladrão de semijoias é preso no centro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Criminoso foi encontrado na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (26), pela Polícia Militar (PM), após ter furtado de uma loja uma maleta de semijoias. O crime foi cometido durante a madrugada, na área central de Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a equipe policial, o ladrão pratica o crime de furto de forma rotineira, em Apucarana e cidades da região. Ele possui diversas passagens pelo crime.

-LEIA MAIS: Após ameaçar familiares, homem é preso por embriaguez ao volante

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a PM, após o suspeito, que vive na rua, ser localizado na Rua Ponta Grossa, ele foi abordado e negou que havia cometido o furto. No entanto, confessou após serem apresentadas as imagens de monitoramento que flagraram o crime.

Diante do flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A maleta com as semijoias não foram encontradas e teriam sido usadas em troca por drogas pelo criminoso.

Siga o TNOnline no Google News