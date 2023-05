Ladrão de lojas é preso no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 36 anos, que teria invadido pelo menos três lojas em Apucarana, somente entre a noite de domingo (28) e manhã desta segunda-feira (29), foi preso. Produtos de uma farmácia e matérias de uma sala em construção foram recuperados pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

O dono de um restaurante chamou a PM na manhã desta segunda e disse que flagrou, através das câmeras de monitoramento, o suspeito tentado arrombar a porta lateral que dá acesso à empresa, e com uma televisão encostada na parede.

- LEIA MAIS: PM é acionada após mais um furto na Rua Ponta Grossa, em Apucarana

continua após publicidade

A PM foi até o endereço e o homem saiu correndo pelos fundos, invadindo uma sala comercial, localizada na Rua Professor João Candido Ferreira, danificando a fiação da empresa. O suspeito foi abordado. Na mochila dele, conforme a PM, foram encontrados ferramentas, além de seis desodorantes, furtados de uma farmácia e objetos furtados de uma clínica em construção.

No bolso do suspeito a PM também encontrou dois cartões bancários e um crachá de identificação da recepcionista da clínica. Com o flagrante, o rapaz foi preso e levado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News