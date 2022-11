Ladrão de latinhas considerado perigoso é preso pela PM Apucarana

Da Redação

Um jovem, de 18 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (17), após retornar a um barracão onde roubou e rendeu com facão um coletor de recicláveis nesta quarta-feira (16), em Apucarana. A ocorrência foi registrada na Vila São Carlos pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, ele é bastante conhecido no meio policial, além de ser considerado perigoso e colecionar passagens pela delegacia. "Após o crime, o autor voltou ao local para cometer o mesmo delito, mas a vítima e outras pessoas correram atrás do homem e o alcançaram", comenta o cabo Arruda, da PM.

Conforme o policial, o autor é morador de rua e natural de Jandaia do Sul. "Como completou 18 anos, ele deve permanecer à disposição da Polícia Civil. Ele é muito conhecido e perigoso", complementa Arruda. O ladrão foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

O ROUBO

Um coletor de materiais recicláveis foi rendido por um homem armado com faca durante a manhã desta quarta-feira, 16, na Vila São Carlos, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu abordar um suspeito, mas imagens de segurança descartaram a participação do homem e ele foi liberado.

Segundo o boletim de ocorrências, o reciclador contou aos policiais que ao chegar em sua residência, havia um indivíduo negro, forte, de camiseta vermelha e boné, dentro da casa, e que estava colocando as latas em um saco. Ao ser flagrado, de posse de uma faca de tamanho grande, ameaçou o morador, saindo em seguida do local empurrando um carrinho de mercado, também de propriedade da vítima, com as latinhas.

