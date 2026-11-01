Ladrão de fios é preso ao ser flagrado furtando em fazenda de Apucarana
Homem de 34 anos foi encontrado na propriedade e encaminhado à delegacia
Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste sábado (31), suspeito de tentar furtar fiação de um barracãoem uma fazenda na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana (PR).
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Segundo a Polícia Militar, o morador, de 43 anos, flagrou o suspeito dentro da construção anexa à residência, com um alicate, iniciando o corte dos cabos. A intervenção impediu a retirada do material.
Ao chegar, a equipe encontrou o homem sentado em frente à edificação, sob a vigilância do morador. Questionado, ele alegou que apenas atravessava a região para ir pescar.
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O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A PM registrou a ocorrência como violação de domicílio e tentativa de furto qualificado.