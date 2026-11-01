Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Ladrão de fios é preso ao ser flagrado furtando em fazenda de Apucarana

Homem de 34 anos foi encontrado na propriedade e encaminhado à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ladrão de fios é preso ao ser flagrado furtando em fazenda de Apucarana
Autor Foto: J. Serafim / Divulgação/Agência Senado

Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste sábado (31), suspeito de tentar furtar fiação de um barracãoem uma fazenda na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana (PR).

📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Militar, o morador, de 43 anos, flagrou o suspeito dentro da construção anexa à residência, com um alicate, iniciando o corte dos cabos. A intervenção impediu a retirada do material.

Ao chegar, a equipe encontrou o homem sentado em frente à edificação, sob a vigilância do morador. Questionado, ele alegou que apenas atravessava a região para ir pescar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A PM registrou a ocorrência como violação de domicílio e tentativa de furto qualificado.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV