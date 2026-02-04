Ladrão condenado a 13 anos de prisão é preso pela GCM de Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem que foi condenado pela Justiça a 13 anos de prisão foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana na tarde desta quarta-feira (04) no cruzamento da Avenida Aviação com a Rua José Maria Pinto, na Vila Shangri-La, em Apucarana (PR).

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações da GCM, o criminoso de 31 anos foi condenado pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal) em sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Apucarana.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp



Ainda, de acordo com as autoridades, ele também é suspeito de ter praticado alguns furtos em comércios na área central da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após abordagem e identificação, ele foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) para ser entregue ao sistema prisional para cumprimento da pena.