POLICIAL

Ladrão condenado a 13 anos de prisão é preso pela GCM de Apucarana

Criminoso de 31 anos foi condenado pelo crime de roubo (artigo 157) em sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 18:47:02 Editado em 04.02.2026, 18:46:57
Ladrão condenado a 13 anos de prisão é preso pela GCM de Apucarana
Autor Além de ter sido condenado pelo crime de roubo, ele também é suspeito de furtos na área central de Apucarana - Foto: GCM

Um homem que foi condenado pela Justiça a 13 anos de prisão foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana na tarde desta quarta-feira (04) no cruzamento da Avenida Aviação com a Rua José Maria Pinto, na Vila Shangri-La, em Apucarana (PR).

De acordo com informações da GCM, o criminoso de 31 anos foi condenado pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal) em sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Apucarana.

Ainda, de acordo com as autoridades, ele também é suspeito de ter praticado alguns furtos em comércios na área central da cidade.

Após abordagem e identificação, ele foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) para ser entregue ao sistema prisional para cumprimento da pena.

Apucarana Crime Guarda Civil Municipal Prisão roubo Sistema prisional
