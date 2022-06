Ladrão com faca e arma rouba comércio em Apucarana e foge de bicicleta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM realizou buscas, mas o criminoso não foi encontrado

Mais um roubo foi registrado em Apucarana. O crime aconteceu em um comércio localizado no Bairro da Igrejinha, na tarde desta quinta-feira (23). O ladrão, que estava com uma faca e uma arma, rendeu a funcionária e fugiu levando dinheiro do estabelecimento. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

A vítima contou que o suspeito, aparentando ter 45 anos, com uma cicatriz na cabeça e algumas escoriações pelo corpo, entrou no comércio, ficou por aproximadamente uma hora no local e ao sair, mostrou uma faca, uma arma e anunciou o assalto.

-LEIA MAIS: Trabalhadores são amarrados durante assalto em lavanderia de Apucarana

continua após publicidade .

Ele roubou R$120 e fugiu em uma bicicleta cor de rosa, sentido ao Jardim Catuaí. A vítima só conseguiu contato pelo 190 após trinta minutos. A PM realizou buscas, mas o criminoso não foi encontrado.

A mulher foi orientada, ela não ficou ferida, porém, estava bastante assustada.