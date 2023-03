Ladrão atira e casal é rendido em sítio de Apucarana; F1000 é roubada

Da Redação

Mais um roubo em propriedade rural foi registrado em Apucarana, norte do Paraná. Um casal, próprietário de um sítio localizado às margens da BR-376 na região do Distrito do Pirapó foi rendido e um dos ladrões chegou a atirar. Os criminosos ficaram aproximadamente duas horas na residência, ameaçaram as vítimas e fugiram com uma F1000 da família e com vários objetos. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada desta quinta-feira (23).

As vítimas contaram que três bandidos arrombaram a porta que dá acesso à cozinha, um deles estava armado com revólver, e rendeu o casal. Um quarto bandido que estava do lado de fera deu um tiro pro alto para ameaçar os moradores. O casal não ficou ferido.

Os ladrões estavam agressivos, mandaram o casal ficar quieto, se não iria ter 'coronhadas'. Os bando ficou no sítio por aproximadamente duas horas e fugiram levando a F1000 placas ABO4017, dois televisores, três botijões de gás de 13 Kg, um micro-ondas, R$1640, além de outros objetos e 10 peças de roupas. A PM realizou patrulhamento, mas os assaltantes não foram encontrados. Uma das vítimas tem 68 anos.

Roubos e furtos geram preocupação no campo em Apucarana

O aumento da criminalidade nas propriedades rurais tem tirado o sono dos agricultores de Apucarana no começo deste ano. As últimas semanas foram marcadas por várias ocorrências no município, desde assaltos à mão armada até furtos de cabeças de gado.

A situação preocupa o Sindicato Rural Patronal de Apucarana, que vem realizando reuniões com os associados e a Polícia Militar (PM). Além de cobrar maior policiamento, o presidente da entidade, Geraldo Maronezi, afirma que esses encontros visam também buscar uma atuação mais efetiva dos próprios produtores rurais para aumentar a segurança em suas propriedades. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

