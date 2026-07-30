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CRIME

Ladrão arromba farmácia em Apucarana e furta canetas emagrecedoras

Suspeito desativou o alarme do estabelecimento e fugiu em um carro branco; Polícia Civil já recolheu digitais no local para identificar o suspeito

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 07:40:26 Editado em 30.07.2026, 07:40:21
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Ladrão arromba farmácia em Apucarana e furta canetas emagrecedoras
Autor Canetas foram furtada de farmácia - Foto: Divulgação/imagem ilustrativa

Uma farmácia localizada na Rua Padre Severino Cerutti, na região central de Apucarana, foi alvo de um furto na madrugada desta quinta-feira (30). Um homem arrombou a porta principal do estabelecimento e fugiu levando diversas canetas emagrecedoras, que estavam armazenadas na geladeira de medicamentos.

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De acordo com uma testemunha que acionou a polícia por volta da 1h15, o suspeito chegou ao local como passageiro de um veículo Fiat Uno branco. Ele desembarcou, forçou a fechadura da porta de vidro da fachada e invadiu a loja. O homem permaneceu no interior da farmácia por cerca de seis minutos e foi visto voltando para o carro com uma sacola nas mãos.

A Polícia Militar (PM) foi ao endereço e confirmou o arrombamento. A gerência da farmácia foi chamada para acompanhar a vistoria no prédio e constatou que, além do furto dos medicamentos, o criminoso também desceu até o subsolo e danificou o sistema de alarme da loja.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso e enviou um especialista ao local para realizar a coleta de impressões digitais e outros vestígios deixados pelo invasor. A perícia será fundamental para ajudar na identificação do suspeito. A equipe policial registrou a ocorrência e orientou os responsáveis pelo estabelecimento sobre os procedimentos legais cabíveis.

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´polícia Apucarana ARROMBAMENTO FARMACIA Furto segurança
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