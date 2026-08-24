Ladrão arromba casa na Vila Regina e leva dinheiro; PM foi acionada

Moradores se ausentaram por algumas horas na tarde de domingo (23) e, ao retornarem, encontraram os móveis do quarto totalmente revirados

Uma família da Vila Regina, em Apucarana, teve a casa invadida na tarde de domingo (23). Criminosos forçaram a porta da frente da residência e furtaram um envelope com dinheiro que estava guardado dentro de um guarda-roupa.

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O crime aconteceu em um intervalo de pouco mais de quatro horas. Segundo o relato feito à Polícia Militar, o morador saiu de casa por volta das 13h10 para levar a neta ao trabalho da filha e, em seguida, buscou a esposa na casa da sogra. Quando o casal retornou, às 17h30, deparou-se com a porta arrombada e o interior do imóvel completamente bagunçado.

Nenhum outro objeto de valor, como eletrodomésticos ou eletrônicos, foi levado do local. A bagunça se concentrou principalmente nos guarda-roupas, indicando que os criminosos procuravam especificamente pelo dinheiro que acabou sendo levado.

A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta do crime, registrou o caso e realizou buscas pela região da Vila Regina. No entanto, nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas pelos policiais sobre os próximos procedimentos legais a serem tomados para a investigação do caso.