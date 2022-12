Ladrão armado rende motorista e leva caminhonete no Pirapó

Da Redação

O ladrão entrou no veículo e fugiu por uma estrada secundária

Uma mulher foi vítima de roubo no começo da noite deste sábado, 24, na Rua Erwin Schindler, no Distrito do Pirapó. De acordo com a vítima, um ladrão armado deu voz de roubo enquanto ela estacionava o veículo.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe foi deslocada ao endereço onde teria ocorrido um roubo de uma caminhonete Chevrolet/S10, de cor branca. A vítima relatou aos policiais que estava estacionando seu veículo na Avenida Erwin Schindler, no Pirapó, quando um homem de pele branca, 1,75m aproximadamente, magro, de blusa de moletom bege e máscara preta, lhe deu voz de roubo dizendo “desce do carro e deixa a chave" e mostrou o cabo de um revólver.

Ainda segundo a mulher, o ladrão também pediu o celular e tentou tirar da mão dela, mas a vítima saiu correndo pedindo socorro e levou o aparelho com ela, deixando apenas as chaves.

O ladrão entrou no veículo e fugiu por uma estrada secundária. Até o momento, o veículo não foi localizado.

