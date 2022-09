Ladrão armado invade conveniência de posto, em Apucarana

Da Redação

Ele gritou que era um assalto e que a vítima deveria ficar quieta

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta segunda-feira, 19, por volta das 22h, para atender a um assalto a mão armada em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis localizado na avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana.

De acordo com o relatório da PM, a vítima, de 24 anos, contou que um homem, aparentando ter 25 anos de idade, estatura baixa, magro, vestido com uma blusa preta de capuz e calça escura, entrou na conveniência do posto em que ela trabalha, retirou uma arma, aparentando ser uma pistola, e ordenou que a vítima retirasse todo dinheiro do caixa e entregasse a ele. Ele gritou que era um assalto e que a vítima deveria ficar quieta.

Depois de roubar aproximadamente R$ 480, o ladrão saiu correndo para uma rua que dá acesso a linha férrea. Ninguém foi localizado.

