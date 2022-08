Ladrão armado assalta mulher no centro de Apucarana

Da Redação

Uma mulher sofreu assalto a mão armada em Apucarana na noite deste domingo, 21, na Avenida Iguaçu, região central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

A vítima contou aos policiais que estava andando na rua, quando foi abordada por um homem trajando roupas pretas e com uma arma de fogo em punho. Ele teria roubado uma bolsa com documentos e fugido sentido ao Ginásio Lagoão.

A vítima contou ainda que o suspeito estava com uma máscara de palhaço no rosto e havia uma tatuagem na testa sobre a sobrancelha esquerda.

A PM realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado. Logo após a vítima informar o roubo, entrou uma ligação via 190, informando a identidade do autor do roubo. O relatório não informa se ele foi preso.

