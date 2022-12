“Lacre do Bem”: Grupo de Jovens Ágape faz doação de lacres de alumínio

Da Redação

vereador Lucas Leugi recebeu na Câmara Municipal de Apucarana, o Grupo de Jovens Ágape da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Finalizando as atividades de 2022, o vereador Lucas Leugi recebeu na Câmara Municipal de Apucarana, o Grupo de Jovens Ágape da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, representado pelo Vitor Hugo de Paula Lourenço, coordenador do Ministério da Intercessão, Isabela Nunes da Silva, Coordenadora da Promoção Humana e a Serva Idealizadora, Amanda Savinski.

A visita teve como objetivo a entrega de lacres de alumínio e tampas plásticas para a campanha “Lacre do Bem”, que é desenvolvida no legislativo apucaranense há três anos.

Lucas Leugi agradeceu o empenho dos jovens e explicou que a Campanha Lacre do Bem continua na Casa de Leis. “Quando lançamos a campanha, em setembro de 2019, nossa meta era arrecadar embalagens vazias de remédios (blisters), tampas plásticas e lacres de alumínio e o que arrecadássemos seria doado a instituições para que pudessem vender e adquirir cadeiras de rodas ou de banho para serem emprestadas ou doadas a quem precisa. E, desde o lançamento, o nosso trabalho não para. Já fizemos doações ao Lions Club Vitória Régia, ao nosso amigo Vlamir que faz um trabalho social exemplar na cidade. E vamos continuar essa arrecadação, porque os frutos estão sendo colhidos”, disse o vereador.

Leugi fez um agradecimento especial a quem faz as doações. “Agradecemos a todos nossos amigos, colaboradores, a todos apucaranenses que trazem as doações aqui na Câmara. É gratificante receber as tampinhas, os blister, os lacres e, ao repassar, saber que será investido e que vai ajudar quem precisa. Hoje nosso agradecimento é para o Grupo de Jovens Ágape que não mediu esforços e trouxe a doação para a nossa Campanha Lacre do Bem”, pontuou.

Os jovens destacaram, em nome do grupo, que o trabalho é feito com amor, para ajudar quem precisa e ao mesmo tempo é uma conscientização com o meio ambiente, cuidando e preservando.

DOAÇÕES

As pessoas podem fazer as entregas dos blister, lacres de alumínio e tampas plásticas de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas, no hall de entrada da Câmara Municipal onde estão as três caixas de coletas.

Lembrando que a Câmara é apenas um ponto de coleta dos produtos.

